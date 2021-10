Fitch mantém "rating" do BCP em "BB" mas altera perspetiva para estável

O CEO do banco Millennium BCP, Miguel Maya, durante a conferência de imprensa de divulgação dos resultados do 1.º trimestre de 2021 da instituíção bancária, na sede do Tagus Park em Oeiras, 17 de maio de 2021. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

A agência de notação Fitch Rating manteve a avaliação do BCP em "BB", mas alterou a perspetiva ("Outlook") de negativa para estável, foi anunciado.

A revisão do "outlook" tem em conta a "resiliência e qualidade" dos ativos do banco, bem como a rentabilidade do BCP desde o início da pandemia de covid-19, justificou a agência de notação, acrescentando esperar que o banco seja capaz de gerar um lucro pré-imparidades capaz de absorver futuros encargos com as pressões descendentes na qualidade dos ativos em Portugal.

Por outro lado, esta alteração considera que os riscos de curto-prazo para as perspetivas económicas de Portugal melhoraram.