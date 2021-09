Fitch mantém "rating" e melhora perspetiva do BPI

Fachada do Banco BPI © Amin Chaar

A agência de notação financeira Fitch confirmou o "rating" de longo prazo do BPI (BBB), mas reviu de negativo para estável o "outlook" (perspetiva), de acordo com informação divulgada pela instituição.

A mesma informação refere que a revisão da perspetiva agora comunicada reflete a recente decisão sobre o "rating" do CaixaBank (BBB+), devido ao suporte institucional do"rating" de longo prazo (IDR - Issuer Default Rating) do BPI no CaixaBank.

A agência de notação adianta, por outro lado, que o Viability Rating (VR) do BPI de bb+ não é afetado pela análise hoje divulgada.