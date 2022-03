Fitch sobe outlook de rating da CGD para estável

Presidente da Comissão Executiva da CGD, Paulo Macedo © José Coelho/LUSA

A Fitch reviu em alta a perspetiva futura (outlook) sobre o rating da Caixa Geral de Depósitos (CGD), passando-a do nível "positivo" para "estável", de acordo com uma nota veiculada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários esta quarta-feira. Com esta avaliação, a CGD regressa à categoria investment grade (grau de investimento), na sequência da conclusão do Plano Estratégico 2017-2020 e 11 anos depois da última vez que a Fitch conferiu este nível ao banco.

"A Fitch Ratings aumentou os ratings IDR (Issuer Default Rating) e da dívida sénior preferencial de longo prazo da Caixa de BB+ para BBB-, revendo o seu outlook de positivo para estável", lê-se na nota.

A agência de notação financeira justifica a melhoria do rating da Caixa com a "melhoria da qualidade de ativos mesmo durante o período pandémico, a resiliência da rendibilidade - assente na liderança de mercado e fortes níveis de eficiência - e os melhores rácios de capital".

"Os ratings IDR e da dívida sénior preferencial de curto prazo foram elevados de B para F3. Em simultâneo, o rating de dívida sénior não preferencial de longo prazo subiu igualmente em um nível de BB para BB+ e da dívida Tier 2 de BB- para BB", adianta a mesma nota.

O rating dos depósitos da CGD também foram revistos em alta, com a Fitch a elevar o nível para "BBB", um patamar "acima do atribuído à dívida sénior e igualando o rating da dívida pública Portuguesa". O banco refere que esta avaliação "reflete maior proteção conferida aos depósitos em caso de resolução".

A Caixa sublinha que com esta nova avaliação regressa à categoria investment grade, "após um período de onze anos e ocorre na sequência de duas subidas verificadas durante a implementação do Plano Estratégico 2017-2020, fruto do progressivo reforço da solidez, rentabilidade e qualidade dos ativos".

"Com esta alteração a Caixa é agora avaliada em nível de investment grade por três agências internacionais, constituindo um importante marco na evolução e no posicionamento da Caixa no mercado", lê-se.