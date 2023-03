Fitch sobe rating e BCP fica mais próximo de sair do 'lixo'

O presidente executivo do Milennium BCP, Miguel Maya. © LUSA

A agência de notação financeira Fitch subiu esta sexta-feira o rating do BCP de 'BB' para 'BB+', ficando a um degrau de sair do investimento especulativo, justificando a decisão com os progressos na redução dos ativos problemáticos, com perspetiva estável.

Num comentário à ação de rating, a Fitch assinala que a atualização reflete "um progresso significativo" na redução de ativos problemáticos desde o final de 2019, apesar dos desafios que o período de pandemia impôs ao ambiente operacional em Portugal.

"Esperamos que esta redução de ativos problemáticos continue no futuro próximo, embora a um ritmo mais lento", justifica.

A melhoria do rating do BCP pela Fitch deixa o banco a um passo de sair do grau de investimento especulativo.

As perspetivas de ganhos são melhores devido a taxas de juros mais altas, "forte eficiência de custos" e "um balanço com riscos significativamente reduzidos".

"Como resultado, os índices de capital aumentaram para níveis mais adequados", refere.

A agência sublinha que o 'rating' do BCP reflete a melhoria da qualidade dos ativos do banco, destacando que o rácio de imparidade do BCP diminuiu para ligeiramente abaixo de 4% no final de 2022, devido à gestão ativa do malparado, nomeadamente através de vendas e entradas limitadas de novos créditos imparidades.

Considera, assim, "que agora está próxima dos pares domésticos com 'rating' mais alto, embora o índice de ativos problemáticos continue ligeiramente acima da média dos bancos do sul da Europa".

A Fitch realça que a capitalização do grupo melhorou, mas continua exposta a custos relacionados com potenciais litígios, através da sua subsidiária polaca.

Cerca das 16h30, as ações do BCP caiam 4,98% para 0,1832 euros.