Fitness UP ruma ao sul num plano de expansão de 8 milhões

Hélder Ferreira, Fundador e CEO do Fitness UP © Amin Chaar/Global Imagens

O Fitness UP, rede de ginásios que surgiu em 2012, em Famalicão, materializou em abril a sua estratégia de expansão de norte para sul com a abertura de uma unidade em Setúbal, que se veio juntar aos outros 21 clubes da marca. Logo após o confinamento deste inverno, a cadeia low cost criada por Hélder Ferreira pôs o pé no acelerador e arrancou com o plano de crescimento. Ainda no primeiro semestre inaugurou mais um espaço, na Póvoa de Varzim, e o objetivo é fechar o ano com 30 ginásios em operação no País, diz o fundador e CEO do Fitness UP. Para atingir essa meta, vai investir mais de oito milhões de euros.

Segundo Hélder Ferreira, o plano "prevê a abertura, ainda em 2021, de, no mínimo, mais seis unidades", consolidando a expansão na região sul do País. Santo António dos Cavaleiros, Montijo, Miraflores e Carcavelos são os locais já selecionados, a que se somarão Valongo e Ovar, mais a norte. E pode não ficar por aqui, até porque a meta é criar uma rede nacional. "Temos ainda outras localizações que podem acontecer até ao final do ano, nomeadamente Gondomar." O investimento por clube ronda os 1,2 milhões de euros.

Para sustentar este crescimento, a cadeia prestige low cost (conceito assente em mensalidades acessíveis, mas com serviços e espaços premium) vai reforçar o número de funcionários. Como adianta Hélder Ferreira, "o Fitness UP conta com uma equipa de 1080 colaborações" e prevê "terminar 2021 com 1350, com a contratação de 270 pessoas para as novas unidades". A rede tem um regime laboral misto: metade da equipa está nos quadros da empresa e a outra metade trabalha como prestadora de serviços.

Depois do sucesso alcançado em 2019 - o melhor ano de sempre da cadeia -, a pandemia inverteu o ciclo ascendente do negócio. O Fitness UP fechou 2020 com uma faturação de 10,5 milhões de euros, 12,5% abaixo do registado no exercício transato. "Apesar do setor do fitness ter apresentado uma quebra de faturação na ordem dos 40% em 2020, o Fitness UP sofreu um decréscimo de 20%, em comparação com os clubes que tínhamos abertos em 2019, mas compensamos com as aberturas de 2020", frisa Hélder Ferreira. O lançamento da UPtv, plataforma online, acessível por 1,99 euros por semana, com mais de 700 aulas de grupo, programas de treino específicos, desde perda de peso, tonificação ou relaxamento, assim como centenas de receitas e conteúdos de lifestyle também ajudou a segurar negócio.

E, num contexto de grave crise pandémica, o número de sócios até aumentou. Segundo revela, "conseguimos recuperar os sócios que perdemos no início da pandemia, num esforço de equipa na reabertura e muito fruto das novas aberturas". O número médio por clube caiu mas, em volume total, a cadeia aumentou em seis mil os inscritos, em 2020 face a 2019, fechando o último exercício com um universo de 38 mil praticantes.

Para este ano, Hélder Ferreira traçou os objetivos de registar um volume de negócios da ordem dos 15 milhões de euros e de ultrapassar os 50 mil sócios. A magia Walt Disney deverá impulsionar o negócio. Como sublinha o empreendedor, praticar exercício nos clubes Fitness UP é como "treinar no mundo da Walt Disney, estar rodeado por uma equipa mágica, num ambiente tranquilo, inspirador e inclusivo, com a preocupação pelas causas da sociedade e da comunidade local".