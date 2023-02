Fixando lança campanha para combater a escassez de mão-de-obra

A Fixando - plataforma de contratação de serviços - quer combater a falta de mão-de-obra em Portugal e como tal, vai lançar uma campanha de propostas gratuitas para os seus especialistas. O objetivo é aumentar o número de profissionais ativos em áreas que têm muita procura, mas pouca oferta.

Como vai funcionar esta campanha? A Fixando explica. Durante todo o mês de março, será possível aos especialistas de oito áreas (ver lista no final ou consultar a plataforma) contactarem com um cliente por dia, sem terem de comprar créditos na plataforma para enviar propostas. A campanha é válida para quem que se inscreva até ao próximo dia 1 e crie um perfil válido na Fixando. Depois só tem de selecionar as respetivas categorias identificadas pela plataforma.

A diretora de Novos Negócios da Fixando detalha algumas destas categorias: "Tatuadores, locais para eventos, manicure e pedicure, ou confeção de bolos e doces, têm um potencial de crescimento muito grande, onde é necessário que os profissionais existentes consigam chegar a quem procura por estes serviços", diz Alice Nunes, garantindo que a empresa tem muitas áreas de negócio "onde esta campanha vai contribuir de forma muito significativa para que mais especialistas possam chegar a clientes através da Fixando".

Alice Nunes frisa que os especialistas que se dediquem as estas áreas poderão conseguir um rendimento extra de 200 a 500 euros por mês.

Depois desta campanha e já em abril, a Fixando vai atualizar a lista de categorias onde se aplica este novo modelo de propostas, consoante as necessidades dos seus clientes e a evolução da oferta nas diferentes áreas de negócio. "Desta forma, os especialistas saberão se estão ou não abrangidos por este modelo", explica a empresa em comunicado.

Lista de Categorias para a campanha

1 - Animais

· Hotel e Creche para Animais

· Treino de Cães

· Cuidados para Animais de Estimação

· Veterinários

· Treino de Animais

2 - Assistência Técnica

· Reparação e Assist. Técnica de Equipamentos

· Eletrodomésticos

· Cozinha

· Frigoríficos

3 - Aulas

· Aulas de Dança

· Aulas de Desporto

· Escolas de Condução

· Formação Técnica

· Aulas de Defesa Pessoal

· Aulas de Costura, Crochet e Tricô

· Aulas de Desenho, Pintura e Escultura

· Aulas de Artes, Flores e Trabalhos Manuais

· Aulas de Fitness

· Curso de Primeiros Socorros

· Formação em Gestão e Marketing

· Aulas de Fotografia e Audiovisual

· Formação no Combate a Incêndios

4 - Bem-Estar

· Tatuagens e Piercings

· Manicure e Pedicure

· Depilação

· Cabeleireiros e Barbeiros

· Beleza

· Fisioterapia

· SPA

· Osteopatia

· Cuidados Dentários

· Terapia da Fala

· Cuidados de Saúde

· Optometrista

· Desporto

5 - Casa

· Chaminés, Lareiras e Salamandras

· Aluguer de Equipamentos

· Toldos

· Betão / Cimento / Asfalto

· Gás

· Inspeções a Casas e Edifícios

· Cinema em Casa

6 - Eventos

· Quintas e Espaços para Eventos

· Aluguer de Viaturas

· Aluguer de Roupa

· Alfaiates e Costureiras

· Aluguer de Estruturas para Eventos

· Decoração de Festas e Eventos

· Organização de Eventos

· Aluguer de Serviços Gastronómicos

· Bolos e Doces

· Animação de Eventos

· Staff para Eventos

· Catering de Casamentos

· Fogo de Artifício

· Floristas

· Preparativos de Casamentos

· Convites e Lembranças

· Entretenimento de Eventos

· Entretenimento de Dança

· Valet Parking

7 - Serviços Domésticos

· Babysitting

· Serviço Doméstico

· Lavagem de Roupa e Engomadoria

8 - Serviços Variados

· Destruição de Dados e Documentos

· Reparação de Carros e Motas

· Impressão

· Antiguidades

· Trabalhos Manuais e Artes Plásticas

· Notário

· Motoristas

· Agências de Viagens

· Consultoria de Estatística