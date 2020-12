Flagworld estreia hotel nas Caldas após investimento de cinco milhões

O Hotel Campanile Caldas da Rainha abre em janeiro e vai empregar onze pessoas. © D.R.

O grupo Flagworld vai abrir em janeiro do próximo ano o Hotel Campanile Caldas da Rainha, unidade que implicou um investimento de cinco milhões e que vai permitir a criação de 11 postos de trabalho. Apesar de quase 50% dos hotéis portugueses estarem encerrados devido às elevadas quebras na procura fruto da pandemia do novo coronavírus, o grupo hoteleiro liderado por Luís Roll decidiu arrancar com a operação, apostando para isso no turismo de empresas. Segundo o gestor, o segmento corporate apresenta "uma procura permanente, permitindo-nos garantir a rentabilidade" da nova unidade, até ao reiniciar da procura do mercado de lazer e do desportivo.

Esta estratégia está delineada até outubro de 2021, altura em que Luís Roll admite uma retoma global do turismo. Segundo realça o responsável, "para se estabilizar esta pandemia, é muito importante o lançamento das vacinas, no entanto, para a recuperação da confiança para as viagens temos um longo caminho nos próximos meses". Ainda assim, a abertura desta segunda unidade Campanile em Portugal "é um voto de confiança no futuro do mercado e de resiliência". Para o gestor, "a hotelaria deverá adaptar-se a novas realidades, ajustar a sua gestão, tanto comercial como económica, para novos desafios". Como salienta, "nos próximos meses, a procura será fortemente penalizada e deveremos procurar outros nichos de mercado".

Com os seus 82 quartos, zona de estar, bar e restaurante, o Hotel Campanile Caldas da Rainha pretende ser uma resposta ao desenvolvimento do turismo no interior do país, frisa o responsável. Para isso, o projeto arquitetónico imprimiu ao edifício um conceito de design urbano e contemporâneo, e apostou no conforto associado a espaços comuns para lazer, trabalho, negócios e com acessibilidade tecnológica e digital.

Este novo hotel vem juntar-se à rede de 20 unidades geridas pelo Flagworld, distribuídas por Portugal, Espanha (Valência) e Cabo Verde (ilha de São Vicente), sob as marcas Campanile, Golden Tulip, Tulip Inn, insígnias do quinto maior grupo hoteleiro do mundo, o Louvre Hotels/Jing Jang, e para as quais detém o master franchising respetivo aos três países, e ainda sob a marca própria Flag Hotels.

O modelo de negócio do Flagworld assenta na exploração de unidades hoteleiras próprias - neste momento, tem cinco em funcionamento -, mas também em contratos de gestão e exploração. "A estratégia desenvolvida pelo grupo foi claramente fazer gestão de hotéis existentes, que precisavam de ajuda para otimização da sua rentabilidade, arrendar quando verificámos que representava uma oportunidade para criar uma mais-valia para o desenvolvimento do conceito de rede e aquisição apenas a avançar em situações muito específicas", realça Luís Roll.

Expansão em curso

Enquanto aguarda o regresso à normalidade, o grupo Flagworld mantém todos os hotéis em funcionamento e tem mesmo em marcha os seus planos de crescimento, que passam pela expansão das marcas Campanile, Golden Tulip e Flag Hotel, sempre nos mercados de três e quatro estrelas. Para o próximo ano, está já prevista a abertura de um Golden Tulip, na ilha Terceira, nos Açores, e a renovação de um outro hotel já existente. O crescimento da marca Flag Hotel será alavancado no modelo de contratos de gestão e arrendamento nos três países em que o grupo está presente, adianta o CEO.

O Flagworld, que desde a sua fundação, em 2012, já investiu perto de 20 milhões de euros, responde ainda pelas empresas Rent Ecocar (aluguer de carros) e Flagviagens (agência de viagens), que estão a ser "fortemente penalizadas" pela pandemia, pois "a atividade é, neste momento, muito diminuta". Segundo Luís Roll, o grupo recorreu a todos os incentivos que foram disponibilizados pelo governo "com o claro objetivo de proteger os postos de trabalho e o futuro" dos negócios. No ano passado, o grupo, que emprega 250 pessoas, foi responsável por um volume de negócios de 15 milhões de euros.