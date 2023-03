Flexdeal paga dividendo de 0,1169 euros por ação

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Março, 2023 • 18:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Flexdeal, Sociedade de Investimento Mobiliário para o Fomento da Economia (SIMFE), vai pagar um dividendo de até 0,1169 euros por ação no dia 22 de março, foi anunciado esta quarta-feira, num comunicado publicado no site da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

"A Flexdeal [...] anuncia o pagamento, a partir do próximo dia 22 de março de 2023, dos dividendos relativos ao exercício fiscal de 2021-2022", indicou, em comunicado.

Em causa está um dividendo líquido de 0,1169 euros para entidades isentas quanto a rendimentos de capitais ou não residentes sem estabelecimento estável e de 0,1052 euros para pessoas singulares e coletivas residentes ou estabelecimentos estáveis.

Para este valor foi tido em conta o número de ações próprias da sociedade - 73 574.

O ativo da Flexdeal passou de 21,5 milhões de euros em 2021 para 22,7 milhões de euros em 2022.