FlixBus com 10 mil viagens de autocarro pelo País a partir de 0,99 euros

A plataforma de transportes FlixBus está a comemorar o seu 10º aniversário com 10 mil bilhetes para viagens de autocarro a partir de 0,99 euros. Os bilhetes podem ser comprados entre esta quarta-feira e o dia 21 de fevereiro, para viajar na rede nacional já no próximo mês de março.

"Há bilhetes promocionais para todas as ligações e destinos da rede em Portugal, e estes são válidos para viagens a realizar entre os dias 6 e 26 de março", informa a empresa em comunicado. "Os bilhetes ficarão disponíveis para reservar no site e na app a partir de hoje, quarta-feira, 15 de fevereiro, e as reservas podem ser feitas até ao próximo dia 21 de fevereiro."

Os bilhetes promocionais estarão disponíveis no site e na app. Veja alguns dos preços:

▸ Lisboa ⇆ Leiria a 0,99€

▸ Lisboa ⇆ Évora a 0,99€

▸ Porto ⇆ Sintra a 0,99€

▸ Porto ⇆ Cascais a 0,99€

▸ Porto ⇆ Viseu a 0,99€

▸ Porto ⇆ Coimbra a 0,99€

▸ Lisboa ⇆ Albufeira a 2,99€

▸ Lisboa ⇆ Lagos a 2,99€

▸ Lisboa ⇆ Porto a 2,99€

▸ Lisboa ⇆ Coimbra a 2,99€

▸ Lisboa ⇆ Faro 2.99

▸ Lisboa ⇆ Castelo Branco a 0,99€

▸ Lisboa ⇆ Bragança a 0,99€

Reforço no centro do País

A FlixBus informa ainda que a partir de 1 de março irá reforçar as ligações de Coimbra a Lisboa. "Serão quatro novas ligações diárias que vêm reforçar os horários existentes nas linhas que ligam estas duas cidades. No total, a FlixBus passa a disponibilizar 34 ligações diárias de ida e volta entre Lisboa e Coimbra."

As ligações serão também reforçadas entre Leiria e a capital, a partir de 15 de março. "São mais quatro viagens diárias entre estas duas cidades, num total de 18 ligações de ida e volta entre Leiria e Lisboa."

"A FlixBus tem contribuído para a alteração da forma como os portugueses estão a viajar não só em Portugal, como na Europa", afirma em comunicado Pablo Pastega, diretor geral da FlixBus em Portugal e Espanha. "Fazemos parte da solução de mobilidade do País, e a prova disso é o reforço da oferta e o aumento da procura neste período de greves nos comboios em Portugal. A FlixBus oferece alternativas igualmente sustentáveis, confortáveis e ainda mais económicas aos milhares de passageiros que, apesar das greves, continuam a necessitar de deslocar diariamente."