FlixBus lança viagens em Portugal. Há bilhetes a 1 euro

A FlixBus vai arrancar com as viagens domésticas de autocarro expresso em território português. A partir de 30 de julho, haverá ligações realizadas por parceiros da plataforma alemã entre cidades no litoral do país. O anúncio foi feito esta terça-feira, três anos depois das primeiras viagens entre Portugal e o estrangeiro.

Entre 22 e 29 de julho, será possível comprar bilhetes a 1 euro para viagens a realizar entre 30 de julho e 15 de setembro. Guimarães, Porto, Aveiro, Figueira da Foz, Coimbra, Fátima, Lisboa, Faro e Albufeira são os destinos previstos na primeira fase das viagens domésticas. Depois da fase de arranque, os bilhetes estão disponíveis a partir dos 2,99 euros.

“É com enorme satisfação que lançamos as primeiras linhas de serviço expresso da FlixBus em Portugal. Está a ser um ano particularmente difícil para o setor dos transportes em todo o mundo, e é com responsabilidade acrescida que damos este passo em frente. Há uns meses anunciámos a nossa intenção de lançar uma rede doméstica dedicada para ligar o país de Norte a Sul e do interior ao litoral e este é o primeiro passo”, assinala Pablo Pastega, diretor-geral da empresa para Portugal e Espanha, citado em comunicado.

A FlixBus, um pouco como a Rede Expressos, funciona num modelo de parceria com empresas locais, que são proprietárias dos veículos, que empregam os motoristas e que ficam com mais de metade do preço por cada viagem. No mercado lusitano, a plataforma alemã conta para já com dois parceiros, a Giromundo e a Autoviação Feirense.

No final de 2019, a empresa tinha como objetivo ligar 80 cidades portuguesas em 2020, segundo declarações de Pablo Pastega ao Jornal de Negócios. O novo coronavírus veio refrear as expetativas da empresa alemã, que só deverá alcançar esta meta daqui a dois ou três anos, segundo entrevista divulgada esta terça-feira pelo jornal Público.

A conjugação da rede doméstica com as ligações internacionais vai permitir à FlixBus realizar um total de 230 viagens por semana em Portugal.

O arranque das operações da empresa alemã em Portugal é possível graças à liberalização dos serviços de autocarro expresso, desde 4 de dezembro de 2019. A longo prazo, a FlixBus quer liderar este segmento de mercado em Portugal e ultrapassar a Rede Expressos.