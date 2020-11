FlixBus mantém autocarros nos próximos dois fins de semana

Autocarro da FlixBus. © DR

A FlixBus vai manter o serviço de autocarros nos próximos dois fins de semana. A plataforma alemã vai assegurar as ligações rodoviárias entre cidades domésticas e as viagens internacionais, segundo comunicado divulgado esta quinta-feira. A rival Rede Expressos, pelo contrário, vai suspender o serviço no mesmo período.

A transportadora alemã entende que apesar da "redução drástica da mobilidade, há pessoas que continuam a precisar de viajar por necessidade nestas ocasiões. Tal como no início de Novembro, a FlixBus Portugal manterá a sua rede de autocarros de longo curso, cumprindo como sempre os mais elevados padrões de higiene e segurança", explica o líder da FlixBus para o mercado ibérico, Pablo Pastega, citado no comunicado.

Serão asseguradas, por exemplo, as ligações domésticas entre Lisboa e Porto, Braga e Lisboa, Coimbra e Fátima e Lisboa e Faro. A nível internacional, haverá autocarros Lisboa-Paris, Porto-Santiago e Lisboa-Madrid.

Nos autocarrros a FlixBus é obrigatório o uso da máscara durante toda a viagem, é fornecido desinfetante a bordo e é garantida a constante circulação de ar fresco, através de sistemas de ventliação. Também é assegurada a limitação dos lugares a dois terços da lotação disponível e as casas de banho estão fechadas.