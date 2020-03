FlixBus suspende viagens internacionais até final do mês

Estão suspensas desde domingo as ligações internacionais da FlixBus a partir de Portugal. A decisão foi tomada pela plataforma alemã na sequência das restrições de viagens decretadas pelo Governo espanhol no domingo e que foram reforçadas esta segunda-feira também pelo executivo português. A medida vai vigorar até ao final de março.

“A FlixBus suspenderá todas as ligações internacionais de/e para Espanha durante 15 dias a partir de 15 de março de 2020. Por causa do cancelamento das linhas em Espanha, é inevitável que as linhas internacionais de/e para Portugal também sejam suspensas até à data acima mencionada”, referiu fonte oficial da empresa ao Dinheiro Vivo.

A plataforma alemã, um pouco como a Rede Expressos, funciona num modelo de parceria com empresas locais, que são proprietárias dos veículos, que empregam os motoristas e que ficam com mais de metade do preço por cada viagem.

A suspensão das viagens “traz desafios operacionais e económicos para todos os operadores de mobilidade. Os fluxos de passageiros estão a mudar, e as pessoas estão a viajar muito menos no momento. Estamos em contacto constante com os nossos parceiros de autocarros, a fim de contrariar as consequências económicas desta situação”.

Em relação à operação nos escritórios, “todos os funcionários devem trabalhar em casa, por enquanto, como medida de precaução”.

A FlixBus, além do transporte rodoviário de passageiros a nível internacional, prepara-se para iniciar o transporte em autocarros expresso dentro do território português no decorrer deste ano.