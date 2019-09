FlixBus testa autocarros a hidrogénio para viagens de longo curso

A FlixBus vai começar a testar autocarros de longo curso movidos a hidrogénio. Este projeto vai ser desenvolvido em parceria com a empresa alemã Freudenberg Sealing, que vai disponibilizar a tecnologia. A FlixBus procura agora produtores para construir estes autocarros.

“Continuamos a perguntar-nos como é que poderemos tornar as viagens ainda mais sustentáveis. Depois de lançar três autocarros totalmente elétricos com sucesso, queremos agora desenvolver os primeiros autocarros movidos a hidrogénio, em conjunto com a tecnologia da Freudenberg, de forma a estabelecer mais um marco na história da mobilidade”, assinala em nota de imprensa André Schwämmlein, fundador e presidente executivo da FlixMobility, grupo que detém a FlixBus.

Os autocarros a hidrogénio da FlixBus poderão percorrer cerca de 500 quilómetros sem abastecer, estima a plataforma alemã de transportes. E cada operação para colocar mais hidrogénio deverá demorar até 20 minutos, menos tempo do que num carregamento rápido de um carro elétrico. O desempenho destes autocarros em termos de potência e aceleração “estará em linha com os padrões dos atuais autocarros de longa distância”.

O anúncio da FlixBus surge numa altura em que a plataforma de transportes alemã prepara-se para explorar, ainda neste ano, o mercado doméstico de autocarros expresso. Isto será possível graças às alterações na legislação portuguesa e que vão abrir este sector a novas empresas. Pode ler mais sobre esta matéria através desta peça: Autocarros: Expressos com concorrência a partir de dezembro