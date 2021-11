FlixBus vende 10 mil bilhetes a 99 cêntimos para viagens em Portugal

© DR

Dinheiro Vivo 26 Novembro, 2021 • 16:53

Há 10 mil bilhetes de autocarro a 99 cêntimos à venda até 3 de dezembro para viagens em Portugal. A plataforma alemã FlixBus disponibiliza ingressos com desconto para 40 destinos nacionais na sua página na internet e na aplicação móvel.

Faro, Portimão, Lagos, Sintra, Cascais, Coimbra, Porto, Lisboa ou Viana do Castelo são apenas alguns dos destinos abrangidos por esta promoção. As viagens compradas no âmbito da "Black Friday" têm de ser realizadas entre 3 e 30 de janeiro de 2022. O número de viagens promocionais em cada rota é limitado.

Antes disso, a plataforma alemã adianta que vai reforçar a operação no Natal e Ano Novo, aumentando o número de autocarros em circulação nesta época.

Em linha com as orientações da Direção-Geral de Saúde, os passageiros são obrigados a utilizar máscara, assim como os condutores e todas as equipas da FlixBus responsáveis pela manutenção dos autocarros. O embarque é feito sem contacto, bastando apresentar o bilhete na aplicação móvel, no e-mail ou até impresso para a respetiva validação pelo motorista.