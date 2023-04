Floa. Solução compre agora e pague depois do BNP Paribas entra em Portugal

Alexandre Carrera Lejeune, country manager da Floa para Portugal © Direitos Reservados

A Floa, solução de pagamento diferido e fracionado do BNP Paribas - método frequentemente conhecido por Buy Now Pay Later (BNPL), em português "compre agora, pague depois" - acaba de se estrear em mercado nacional, com a promessa de potenciar as vendas dos comerciantes e a sua digitalização, assim como fornecer uma ferramenta aos portugueses que permite gerir despesas imprevistas até 2500 euros, sem juros ou comissões.

Uma análise feita ao mercado nacional de BNPL concluiu que 42% da população já recorreu a este método de pagamento e que Portugal é o terceiro maior utilizador de pagamento por prestações na Europa, ainda que somente 53% dos portugueses realizem compras online. Estes dados levaram a que a empresa identificasse a entrada no país como "um passo estratégico" na sua expansão, diz Alexandre Carrera Lejeune, country manager da Floa para Portugal, em declarações ao Dinheiro Vivo.

O banco ambiciona "capacitar os consumidores nacionais com um novo método que lhes permite gerir o orçamento pessoal com maior confiança", dando-lhes a possibilidade de comprar no momento e pagar 30 dias após a encomenda do artigo ou fracionar o pagamento em três ou quatro vezes, num prazo máximo de 90 dias, sem custos adicionais.

Já do lado dos comerciantes, que podem implementar esta opção de pagamento num ponto de venda físico ou online, o objetivo é "angariar novos clientes, diminuir o abandono do carrinho e aumentar o valor médio de vendas".

Em Portugal, a ferramenta já está disponível no KuantoKusta, o marketplace que reúne mais de 1300 retalhistas e que "viu o ticket médio aumentar de 70 euros, com outros métodos de pagamento, para 400 euros, com a Floa, em apenas três meses", garante o country manager.

Segundo o mesmo responsável, a Floa não representa qualquer risco para os lojistas, uma vez que, em caso de incumprimento, o pagamento é assegurado a 100% pela empresa, sendo posteriormente facultadas aos clientes opções adaptadas às suas situações. A possibilidade de um consumidor honrar um pagamento é avaliada com inteligência artificial e machine learning e, em menos de 200 milissegundos, estas ferramentas tomam a decisão de conceder o pagamento.

A solução do BNP Paribas marca presença também em França, Itália, Espanha e Bélgica, contando, globalmente, com quatro milhões de clientes e dez mil parceiros e pontos de venda. Até 2025, o objetivo é chegar a dez países e alcançar cinco milhões de clientes. A marca já estava presente no mercado francês há mais de 20 anos, tendo sido adquirida pelo banco a 100% em 2022.