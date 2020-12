Fnac abre na CUF Tejo e eleva para 35 lojas em Portugal

Fnac abre na CUF Tejo

"Estamos muito satisfeitos pela celebração deste acordo com esta unidade hospitalar da CUF, uma marca de extrema relevância e reputação no setor da saúde em Portugal, estando expectantes que seja um conceito que possa servir da melhor forma os utilizadores e colaboradores deste hospital, ambicionando a desmultiplicação desta parceria para outras unidades", afirma Nuno Luz, diretor geral da Fnac Portugal, citado em nota de imprensa.

Com uma área total de 46 m2, a loja tem disponível uma "seleção de produtos e serviços segmentada numa ótica de comodidade e proximidade", reunindo as "principais novidades de livros, revistas, materiais de papelaria e merchandising gift, bem como acessórios e gadgets de tecnologia."

A loja tem ainda um serviço de Bilheteira e a possibilidade de encomendar mais de 4 milhões de produtos disponíveis no site da marca, através do serviço Click in Store, com levantamento no próprio espaço.

A cadeia não revela o valor do investimento nesta nova loja própria. "Este espaço é fruto da estratégia de parcerias da Fnac e não de expansão e, por isso, o investimento é um esforço conjunto das duas entidades", adianta fonte oficial quando questionada sobre o tema.

Sobre eventuais novas aberturas em unidades hospitalares, a mesma fonte diz. "Este é um espaço-piloto, por isso acreditamos que essa seja uma possibilidade. De qualquer das formas ainda não há nada fechado."