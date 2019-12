Fnac dá nova cara aos espaços para crianças nas lojas

A Fnac está a renovar os espaços em loja dedicados às crianças, um trabalho de branding e design de espaços que está a ser assegurado pela Nave16 que criou para a área Fnac Kids um novo layout inspirado no tema floresta encantada.

“Para a Fnac, os miúdos são tão importantes como os graúdos. Queremos contribuir de forma pedagógica para o seu crescimento e formação enquanto indivíduos. Temos por isso em todas as nossas lojas o Fnac Kids, um espaço dedicado onde apresentamos uma vasta oferta de brinquedos, com especial enfoque nos brinquedos educativos, promovendo junto dos mais novos a descoberta e experimentação”, diz Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da Fnac, citada em nota de imprensa.

“A par disso, procuramos que as crianças se sintam em casa na Fnac. Para isso, estamos a renovar os espaços kids das nossas lojas, apostando no storytelling. Para este projeto, contamos com a colaboração da Nave16 que desenhou o layout do novo espaço Fnac Kids inspirado no tema da floresta encantada, cujo resultado vai certamente despertar paixões junto das crianças”, diz a responsável da cadeia de retalho.

O projeto de branding e design Fnac Kids, cuja produção e montagem de materiais foi igualmente assegurada pela Nave16, está a ser implementado de forma gradual, estando já presente nas lojas da cadeia no Vasco da Gama, CascaisShopping, AlgarveShopping e Alegro Alfragide.

Auchan Retail, Tabaqueira (Philip Morris International), The Navigator Company, Fnac e Lidl são alguns das marcas clientes que fazem parte da carteira de clientes da agência de brand storytelling Nave16.