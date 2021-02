Fnac entrega mais de 64 mil euros à União Audiovisual. Estende prazo para donativos

A Fnac recolheu mais de 64 mil euros junto dos clientes da cadeia que serão doados à União Audiovisual, entidade que tem vindo a prestar a apoio a profissionais da cultura, como produtores, encenadores, técnicos de luz e som ou figurinistas. Devido ao novo confinamento geral, que voltou a ditar o fecho dos espaços de espectáculo e cultura, a cadeia prolongou o prazo para que portugueses possam fazer o seu donativo através da loja online da Fnac. O mesmo não tem um prazo fechado.

Para poder contribuir, os clientes têm no site da loja online da Fnac um cupão - Donativo União Audiovisual - com um custo de 1 euros, que podem adicionar ao carrinho de compras, na quantidade que quiserem. A ação que arrancou no final do ano passado já angariou mais de 64 mil euros. O valor angariado "foi uma mais valia que permitirá ajudar durante 6 meses, cerca de 220 famílias de profissionais da cultura", diz a União Audiovisual.

"A cultura faz parte do ADN Fnac e, por isso, não podíamos deixar de apoiar um dos setores mais afetados por esta pandemia. Prolongamos a campanha, porque sabemos que podemos dar visibilidade e destaque a esta causa e porque o setor da cultura continua a precisar de todos nós. E esta causa é para todos. Para todos os que já percorreram estradas para nos dar os melhores espetáculos, para todos os que montaram o palco em dias de chuva, para todos os que ligaram as luzes para que o público não ficasse às escuras. A cultura não pode parar e, por isso, a Fnac e todos os portugueses não a vão abandonar", justifica Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da Fnac.

A cadeia estendeu o prazo que permite fazer novas doações, não tendo um prazo para a conclusão da iniciativa. Tudo dependerá da duração do confinamento geral e "enquanto toda esta situação afetar a cultura", informa fonte oficial Fnac.