Fnac oferece 2 meses sem comissões a novos aderentes ao marketplace

A Fnac a está a oferecer dois meses sem cobrança de comissões às novas empresas aderentes ao marketplace da cadeia de retalho especializado. A decisão surge num momento em que as empresas estão a apostar no online, praticamente o único canal de escoamento de produto disponível às companhias que não sejam de retalho alimentar ou da área de saúde depois da declaração do Estado de Emergência por causa da pandemia do Covid-19.

“Para além das consequências a nível da saúde pública, o Covid-19 está a ter consequências importantes a nível económico, impactando pequenos comerciantes que se viram na impossibilidade de continuar a vender os seus produtos pela ausência de canais digitais de venda. Na medida do possível, a Fnac, através da sua plataforma Marketplace, quer ajudar estas pessoas a encontrar uma forma de continuar a chegar aos seus clientes, através de canais digitais”, refere Paula Alves, diretora de ecommerce da FNAC Portugal, citada em nota de imprensa.

Com mais de seis anos de existência, o markeplace da Fnac tem quase 60 milhões de página vistas anuais, disponibiliza mais de 6 milhões de produtos e é a “maior loja de eletrodomésticos do país”, segundo a Fnac. “Distingue-se ainda pelo seu nível de serviço avaliado em mais de 4,5 em 5 e por oferecer garantia de pagamentos seguros”, diz a cadeia.

“Vemos que neste momento de confinamento social, as pessoas estão a olhar para os sites de ecommerce como a forma mais segura de garantir as suas compras e queremos assegurar que os pequenos comerciantes portugueses marcam também a sua presença”, refere ainda a responsável.

CTT ou Dott são outras entidades que estão nesta fase a avançar com condições mais favoráveis para as empresas que querem avançar com uma presença online nesta fase de pandemia.

O canal online é de resto a aposta atual da Fnac. Depois do prolongamento do Estado de Emergência a cadeia encerrou a totalidade da rede de lojas físicas, tendo apenas mantido ativo o canal online (site e marketplace) e aderido ao lay-off.