Focada na sustentabilidade, nova campanha da Miele aposta na longevidade dos produtos

A nova campanha da marca de eletrodomésticos Miele, "Qualidade à frente do seu tempo" ("Quality Ahead of its Time", no original, em inglês), estabelece como prioridade a longevidade dos seus produtos, desenvolvidos para um desempenho mais duradouro. Esta campanha, que decorre em 49 países, incluindo Portugal, destina-se a clientes premium, numa afirmação dos princípios de sustentabilidade da marca.

O mote da campanha é um regresso às origens, de mais de 120 anos de arte e inovação, reforçando os valores da marca. Para o diretor executivo de Marketing e Vendas, Axel Khiel, depois de todas as incertezas do último ano, profundamente afetado pela pandemia de covid-19, é importante reforçar o posicionamento da marca. "O último ano, com a sua enorme volatilidade e incerteza, tem sido duro para todos. No entanto, os consumidores sabem que podem confiar e depender de uma marca como a Miele", refere em comunicado Axel Khiel. "Sabemos que a marca Miele tem tudo a ver com confiança e com esta campanha estamos a reforçar tudo o que a nossa marca representa. À medida que as pessoas redescobriam a importância das suas casas, tomaram decisões de compra conscientes com base nos valores pelos quais a Miele é conhecida - mais importante ainda, exigiram uma qualidade que está verdadeiramente à frente do seu tempo."

No iníco deste ano, a Miele anunciou o seu compromisso no que se refere à neutralidade carbónica em todas as localizações a partir de 2021. Para o diretor executivo de Tecnologia da Miele, Stefan Breit, "a pandemia global mudou o foco das pessoas, fez recordar aos consumidores o que é realmente importante - e é por isso que a sustentabilidade é realmente uma prioridade". "Sempre dissemos que a longevidade é a derradeira forma de sustentabilidade. É por isso que os produtos da Miele são desenvolvidos para um desempenho duradouro, proporcionando aos consumidores não só um enorme retorno do seu investimento, mas também a certeza de uma pegada ambiental menor", acrescenta o executivo.

Daí que a sustentabilidade seja assim uma das grandes premissas para esta campanha. Para a vice-presidente sénior de Marca e Experiência do Consumidor, Barbara Castegnara, trata-se de comprar menos e comprar melhor fazendo um contraponto importante com a atual cultura do descartável. "Com Quality Ahead of its Time, estamos a passar do produto ao marketing da marca, dando vida aos nossos valores fundamentais", afirma. "Os produtos da Miele sempre foram conhecidos pela sua qualidade imbatível, mas isso não acontece por acaso. Compre menos, compre melhor. É por isso que os nossos produtos são simplesmente uma expressão dos nossos valores fundamentais como organização."

A campanha "Qualidade à frente do seu tempo" foi criada pela agência de publicidade Select World, em Hamburgo, e conta com a participação do diretor Mundial Dan Tobin Smith na criação de visuais. Prevê-se que a campanha evolua ao longo do tempo com novas perspetivas que ligam os valores da marca e as necessidades dos clientes Miele.