Fonte Nova investe mais um milhão na renovação a concluir até junho

O Fonte Nova está a investir um milhão de euros na renovação do centro comercial de Benfica, projeto que deverá estar concluído até meados do próximo ano. O espaço estima fechar 2019 com um crescimento de 3% no tráfego e de 4% no volume de negócio.

“A reestruturação do Fonte Nova foi projetada a cinco anos, num processo que envolve um investimento global de três milhões. Consolidada a primeira fase de alterações, que envolveu um investimento de dois milhões, partimos para o segundo momento do processo, mais direcionado ao restyling, que teve início em 2019 e estará concluído em meados de 2020, do qual resulta um investimento de 1 milhão”, adianta Helda Silva, diretora do centro comercial Fonte Nova, ao Dinheiro Vivo.

O processo de renovação arrancou em 2015 parte de uma estratégia de adaptação às exigências do mercado. “Em 2015 e 2016 focamo-nos em alterações estruturais que permitiram a abertura do parque de estacionamento subterrâneo, o alargamento do Pingo Doce, a substituição das três salas de cinema pelo Ginásio Fitness Hut e a criação da praça de restauração”, descreve a responsável.

Com 34 anos de história, o Fonte Nova localiza-se perto do gigante Colombo, da Sonae Sierra, o que obrigou a um foco distinto para marcar a diferença, tendo apresentado um novo posicionamento, Onde Tudo Acontece, e renovado a sua imagem.

“É um facto que o Fonte Nova se situa na área de influência de um dos maiores centros comerciais do país. Perante esta realidade, o nosso foco incide na proximidade, na fidelização e captação de novos clientes. Para isso, criámos condições de oferta, conforto e ambiente que proporcionam a quem nos visita a vontade de voltar. Fazer com que o fator comodidade/tempo, cada vez mais valorizado na vida de todos nós, jogue a nosso favor”, diz Helda Silva sobre o espaço que, diz, dirige-se, sobretudo, ao “público que habita, trabalha e circula na área de influência do Centro, acima dos 25 anos, classe média, média/alta”.

A renovação do espaço tem vindo a refletir-se nos resultados.”A influência positiva da renovação tem-se mantido em 2017, 2018 e 2019, resultando em crescimento do tráfego e volume de negócio”, diz a diretora do Fonte Nova.

Em termos de tráfego, a evolução média dos últimos três anos (2016,2017 e 2018) foi de 7,5%, com o volume de negócio a registar uma evolução média do mesmo período de 11,7%, com o centro a registar uma taxa de ocupação tem oscilado entre os 95% e os 100%.

“Outro factor que contribuiu para o crescimento foi o ajustamento do mix que tem vindo a ser desenvolvido a par deste processo”, refere Helda Silva. Em breve o centro comercial terá novas lojas, como a Quasi Pronti e a VIVA.

“Apontamos para fechar 2019 com um crescimento de 3% no tráfego e de 4% no volume de negócio”.