Forbes reconhece Check Point como melhor empresa de cibersegurança para trabalhar

Computador © Pixabay

A Forbes nomeou, pela terceira vez consecutiva, a Check Point - fornecedor global de soluções de cibersegurança - na lista de World"s Best Employers. Com mais de seis mil trabalhadores no mundo, "a Check Point continua a ser reconhecida como o empregador número um mundial na categoria de cibersegurança e elogiada pela cultura empresarial, igualdade de género e responsabilidade social empresarial", explica o comunicado desta sexta-feira.

"Aa nossa equipa é o maior ativo para tornar o mundo um lugar mais seguro e protegido", considera o vice-presidente mundial de Recursos Humanos da Check Point, Yiftah Yoffe. "Toda a ética da nossa empresa está centrada em organizações que merecem a melhor segurança e só o podemos fazer com as melhores pessoas. Esforçamo-nos todos os dias por promover uma cultura colaborativa e inovadora com empenho na igualdade, diversidade e inclusão de género". "É fantástico ser reconhecida pela Forbes, por esse facto", acrescenta o responsável.

"Investimos na formação e desenvolvimento dos nossos colegas em todo o mundo e sempre estivemos empenhados no bem-estar. Com a atual incerteza, é significativo para nós recebermos este reconhecimento baseado em inquéritos dos nossos colaboradores", afirma o o chief commercial office na Check Point, Rupal Hollenbeck.

A lista da Forbes "World's Best Employers 2022" baseia-se em inquéritos independentes realizados a 150 mil trabalhadores em 57 países que trabalham para multinacionais.