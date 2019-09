Forever 21 entra em processo de insolvência

A Forever 21 apresentou, este domingo, um pedido de insolvência. A cadeia de retalho de moda foi forçada a levar a cabo uma reestruturação, que vai implicar o encerramento de 350 das 800 lojas que tem em todo o mundo, indica o New York Times.

A empresa norte-americana decidiu agora ativar o “Capítulo 11” da legislação local no Tribunal de Insolvências dos Estados Unidos da América para Delaware, o que lhe permite facilitar uma reestruturação a nível global. A empresa já tinha anunciado a saída do Japão e vai agora fechar 178 lojas nos EUA e a maior parte do negócio na Europa e na Ásia, embora continue a operar na América Latina.

A reestruturação sob a proteção da lei garante à Forever 21 manter o controlo e a posse dos seus ativos.

Fundada em 1984, no sede em Los Angeles, na Califórnia, a Forever 21 expandiu-se em centros comerciais, tornando-se em uma das lojas favoritas dos adolescentes norte-americanos. Em Portugal, a única loja da Forever 21 está no Centro Comercial Colombo, desde 2016.

As vendas a retalho têm vindo a enfrentar grandes desafios nos Estados Unidos à medida que os consumidores vão mundado de hábitos de consumo e optando pelas compras online. Em pouco mais de dois anos, 20 retalhistas americanos abriram falência, indica o New York Times.