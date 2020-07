“Fórmula 1 terá retorno de pelo menos 30 milhões de euros”

O regresso da Fórmula 1 terá um impacto económico de pelo menos 30 milhões de euros. As contas são da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que esta sexta-feira esteve em Portimão na cerimónia oficial de anúncio de uma das corridas de Fórmula 1 na temporada de 2020 no Autódromo Internacional do Algarve, dia 25 de outubro. Estão em negociações com a Direção-Geral da Saúde (DGS) vários cenários para acomodar espetadores.

“A Fórmula 1 terá um retorno de pelo menos 30 milhões de euros, num cenário sem público, apenas com a presença das equipas. Como vamos ter público nas bancadas, o impacto será muito maior, seguramente”, referiu a secretária do Estado do Turismo, em declarações divulgadas pela TVI24.

Com capacidade para 100 mil lugares, o Autódromo Internacional de Portimão vai ter público nas bancadas a assistir à corrida. Só não se sabe ainda quantos lugares poderão ser ocupados, por questões sanitárias. “Estamos a trabalhar em vários cenários com público junto da DGS”, acrescentou Rita Marques.

Detido por privados, o circuito de Portimão vai beneficiar de um investimento de 1,5 milhões de euros do Turismo de Portugal para ter um novo asfalto, adiantou ainda a mesma governante.

A Fórmula 1 vai voltar a Portugal entre 23 e 25 de outubro, no Autódromo Internacional do Algarve. A última presença deste campeonato em solo português foi em 1996, numa prova ganha, na altura, pelo canadiano Jacques Villeneuve.