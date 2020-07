Fórmula 1 volta a Portugal dia 25 de outubro

A Fórmula 1 está de volta a Portugal. Entre 23 e 25 de outubro, o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher uma das provas do campeonato mundial de Fórmula 1. O anúncio oficial foi feito esta sexta-feira por Chase Carey, o presidente executivo da Fórmula 1.

Além do regresso desta competição a Portugal após 24 anos, a organização deste campeonato anunciou outras duas corridas, no circuito de Nurburgring (Alemanha) e de Imola (São Marino).

BREAKING: We’re racing at Nurburgring, Portimao and Imola! The three Grands Prix will make up rounds 11-13 of the 2020 F1 calendar, with Imola being a two-day event#EifelGP #PortugueseGP #ImolaGP pic.twitter.com/Hxen8a45g1 — Formula 1 (@F1) July 24, 2020

“Temos o prazer de anunciar que continuamos a fazer grandes esforços para completar os nossos planos para a temporada de 2020 e estamos entusiasmados em dar as boas-vindas aos circuitos de Nurburgring, Portimão e Imola nesta nova versão do nosso calendário”, referiu Chase Carey, citado em comunicado de imprensa.

A prova da Fórmula 1 em Portugal vai ter público, ao contrário de boa parte das corridas que já foram e que serão disputadas durante esta temporada, segundo o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, Ni Amorim, em declarações difundidas pela TVI24. A informação também consta de um artigo publicado esta sexta-feira na página oficial da Fórmula 1.

Portugal não estava incluído no calendário de provas da Fórmula 1 para 2020. Só que o novo coronavírus levou a organização do campeonato a cancelar ou anular 13 das 22 corridas que estavam marcadas. Esta sexta-feira, foi confirmado que não haverá corridas no continente americano nesta temporada. Espera-se que o campeonato fique concluído em meados de dezembro na região do Golfo Pérsico.

As entidades portuguesas contactaram a organizaram e conseguiram garantir o regresso do principal campeonato do mundo de automobilismo a um circuito lusitano. É a primeira vez que o circuito de Portimão recebe a Fórmula 1, depois de passagens pelos circuitos da Boavista, Monsanto e no Autódromo do Estoril.

A exclusão do circuito do Estoril levou a uma reação de perplexidade por parte do presidente da câmara de Cascais. Carlos Carreira defende que este autódromo passe a ser gerido pelo município cascalense em vez de estar a cargo da Parpública.

“Causa-me perplexidade que o Estado esteja a investir num circuito privado quando tem, ele mesmo, à sua guarda, na Parpública, um dos míticos autódromos de corridas do mundo – o Estoril. Já é hora de o Governo entregar a Cascais a gestão do seu circuito. Saberemos rentabilizá-lo e colocá-lo ao serviço dos portugueses e de Portugal. Como está, abandonado pelo Estado, é que não pode ser”, referiu o autarca em declarações citadas pela Lusa.

Em 1996, na última visita da Fórmula 1 a Portugal, a corrida no Estoril foi ganha pelo canadiano Jacques Villeneuve. Dia 25 de outubro, haverá um novo nome a figurar entre os vencedores do Grande Prémio de Portugal.

(Notícia atualizada pelas última vez às 15h45 com mais informação)