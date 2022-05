Fornecedora de serviços cloud de "marca branca" chega a Portugal

Startup espanhola quer ajudar PME'S portuguesas de TI a oferecer serviços na cloud © tippapatt - stock.adobe.com

As pequenas empresas de Tecnologias de Informação (TI) portuguesas já podem contar com ajuda para oferecerem serviços na cloud.

A Jotelulu, a startup espanhola que se intitula de "supermercado de serviços de cloud de marca branca", chegou a Portugal e quer fazer frente à Amazon e Microsoft Azure, ao democratizar esta tecnologia. Esta empresa, que nasceu há dois anos, serve, só no seu país de origem (Espanha), mais de dez mil utilizadores de cerca de duas mil organizações, através dos seus parceiros (empresas de TI).

No ano passado fechou uma ronda de investimento de um milhão de euros, liderada pela Big Sur Ventures e o Bankinter e registou um crescimento de 200%.

Serviços

Como aponta a Jotelulu em comunicado, através da sua plataforma, a startup permite às empresas de TI oferecer serviços na cloud de uma forma competitiva, com a sua própria marca e sem terem de recorrer às infraestruturas dos gigantes tecnológicos". Segundo David Amorín, fundador e CEO da Jotelulu, "hoje em dia, as pequenas empresas querem serviços na nuvem, mas precisam de preços acessíveis e de ajuda no seu processo de digitalização".

E é este serviço que a Jotelulu quer prestar. Segundo a marca refere, a plataforma que criou vai apoiar todas as áreas de uma pequena empresa de TI - desde vendas, ao marketing, passando pela administração e setor jurídico - com funcionalidades específicas e que "permite vender e gerir serviços na cloud com a sua própria marca, melhores margens de lucro e o apoio de um serviço de suporte rápido e eficaz".

Segundo a Jotelulu este é um processo muito simples, em que a PME de TI apenas precisa de se "registar na plataforma, registar os seus clientes e escolher quais os serviços de nuvem que pretende implementar para cada um, de acordo com as suas necessidades".

Expansão

O crescimento da Jotelulu e a expansão para Portugal são explicados por David Amorín pelo potencial do nosso mercado nesta área. "Há um claro crescimento da procura de cloud em Portugal, muito concentrado nos grandes players", frisa o responsável. E explica que esta é uma grande oportunidade para a sua empresa, uma vez que em Portugal

as PME representam 99,9% do total das empresas no país. "Esta é uma grande oportunidade para nós, já que vendemos serviços e funcionalidades muito valiosas para a empresa de TI que os "grandes" têm passado por alto", refere.

Atualmente, a Jotelulu está presente em Espanha e Portugal, mas já conta com clientes em vários países da América Latina.