Forretas.com já permite comparar o preço de mais de oito milhões de produtos

Plataforma também dá dicas de compras inteligentes © Pixabay

O Forretas.com mudou e é um site comparador de preços. A renovada plataforma - que durante 10 anos foi conhecida como um agregador de descontos - permite agora comparar o preço de mais de oito milhões de produtos em cerca de 850 lojas e 16 categorias diferentes. A transformação aconteceu em julho de 2021 e, após um ano de testes, a marca lança agora este novo serviço.

Foram necessários cerca de 350 mil euros de investimento e que permitiram esta evolução. Apesar desta mudança, o Forretas.com mantém o serviço de agregador de descontos, que lhe vale 20% das compras realizadas no site. A marca revela, ainda, que atualmente, 70% das compras realizadas via Forretas.com resulta do serviço de comparação de preços e 10% da aplicação de cupões e promoções.

"Aumentámos em 450% o número de lojas presentes no comparador de preços, um crescimento muito significativo tendo em conta que este serviço é recente, está a funcionar há cerca de um ano", afirma dos sócios fundadores da empresa, Gonçalo Poças, realçando que "o objetivo da marca, em três anos, é atingir uma quota de 30% no mercado das plataformas de comparações de preços".

A empresa explica que o novo site apresenta sempre o preço mais baixo dos produtos pesquisados e que tem uma usabilidade simples e intuitiva. Presta também aconselhamento ao utilizador para ajudar a comprar de forma mais inteligente (principalmente através da secção Dicas para forretas). Nesta secção é possível encontrar "uma série de artigos online com conselhos úteis que orientam os consumidores na sua jornada de consumo", revela a marca.

E, inclui nas listas de comparações os preços praticados pela Amazon. "Além do preço, o utilizador consegue ainda comparar características de diferentes artigos, consultar reviews de produto e criar alertas para ser notificado quando os preços baixam", explica o Forretas.com

Para Gonçalo Poças, "comparar antes de comprar é sinónimo de poupança e isso é sempre uma mais valia. Mas torna-se ainda mais fundamental no contexto atual, com a inflação em máximos históricos. Vemos os preços a aumentar: seja no talão de supermercado, nos combustíveis, nas prestações das casas, como nas contas da luz e do gás. Às famílias portuguesas está novamente a ser exigida uma gestão mais apertada dos orçamentos e no comparar também está o ganho".