Fortera avança com 1ª fase de investimento de 80 milhões em Espinho

Empreendimento em Espinho.

O grupo Fortera vai arrancar com a primeira fase do Espinho Business Center, um projeto imobiliário de 80 milhões de euros composto por habitação, serviços, comércio e hotelaria.

Em comunicado, o grupo de capitais israelitas dá conta que o projeto recebeu já luz verde da Assembleia Municipal de Espinho. Vai, assim, arrancar a primeira fase, correspondente à construção de 80 apartamentos, num investimento de 14 milhões. O desenho dos apartamentos é da responsabilidade do arquiteto João Rodrigues, da JRCP, e a intenção é arrancar com a construção até ao final do ano

"Estamos muito contentes com o voto de confiança da Assembleia Municipal, que representa as gentes de Espinho, que percebeu que a melhor forma de mudar as cidades é criar fortes parcerias com investidores e, em conjunto, fazer grandes mudanças", destaca o CEO da Fortera, Elad Dror, que promete "implementar uma nova forma de viver nos edifícios".

O objetivo da empresa, sublinha, é "criar um impacto duradouro nas cidades, que reformule o modo de viver das pessoas".