Fortera investe 70 milhões em empreendimento em Espinho. Quer criar 150 postos de trabalho

O grupo Fortera, dedicado à área do imobiliário, vai investir 70 milhões de euros para a criação de um novo empreendimento em Espinho, com o nome "Espinho Business Center".

Através de comunicado, é indicado que este empreendimento será destinado a habitação, comércio, serviços e hotelaria, criando "cerca de 130 postos de trabalho durante a obra e outros 150 após a conclusão".

Este empreendimento irá nascer na antiga parte industrial da cidade, com o grupo a notar que terá "um grande impacto no desenvolvimento e requalificação da zona sul da cidade", num terreno com 23 mil metros quadrados.

O projeto foi aprovado por todas as entidades, indica a Fortera, notando que neste momento "aguarda votação favorável da Câmara Municipal para depois ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal de Espinho." Após a conclusão desse processo, a promotora indica que pretende "iniciar imediatamente a conceção do projeto completo, a infraestrutura e construção da primeira fase, que conta com a execução da obra da torre residencial, que terá cerca de 100 apartamentos."

"Especialmente agora, que a cidade e o país precisam de investimento para movimentar a economia e criar empregos direta e indiretamente, estes empreendimentos ajudam a fazer a mudança, e este projeto que se desenha, será o estado da arte do século XXI, aliando lazer, trabalho, vivência, tudo num ecossistema que corresponde à realidade de hoje", explica Elad Dror, CEO do Grupo Fortera, citado em comunicado.

Ao longo dos últimos quatro anos, a empresa concluiu nove projetos imobiliários no Norte do país, nomeadamente em Gaia, Porto e Espinho, com investimentos totais que ascenderam aos 21 milhões de euros.