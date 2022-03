Fortera quer investir 500 milhões nos próximos cinco anos em Portugal

© DR

O grupo Fortera, promotor imobiliário israelita, assegura que vai investir 500 milhões de euros em empreendimentos imobiliários em Portugal nos próximos cinco anos, num total de mil novas habitações. O primeiro projeto será em Espinho, com um empreendimento de 84 frações, no qual serão investidos 15 milhões de euros. Já o segundo será em Vila Nova de Gaia, um investimento de 110 milhões de euros para a construção de cerca de 300 apartamentos.

Dadas as circunstâncias da pandemia, o grupo Fortera propõe um novo conceito de habitação, a que chama "Alive". "O Alive by Fortrera vai revolucionar como as pessoas se relacionam nos edifícios que habitam, pois não falamos apenas de edifícios residenciais! Além da inovação, do conforto e da qualidade, criaremos um ambiente familiar entre condóminos, suportado pelas valências do edifício, um condomínio privado, que proporciona zonas de lazer para as crianças, áreas para o desporto e para o tão já falado houseworking, numa valência de interação comum entre condóminos", diz Elad Dror, o CEO do Grupo Fortera,