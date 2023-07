Fórum Luso-Espanhol surge para reforçar aposta num hub ibérico para a descarbonização

Presidente de ANTRAM, Pedro Polonio, Presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, Presidente da CIP, Armindo Monteiro, Presidente da Repsol, Antonio Brufau, Presidente da CML, Carlos Moedas, Presidente da Fundação Corell, Marcos Besante, Vice-presidente da Fundación Repsol, António Calçada © DR.

A Fundação Repsol em parceria com a Fundação Corell e a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) organizaram o Fórum Luso-Espanhol, que pretende ser um espaço ibérico de promoção, cooperação e aceleração da descarbonização, em Portugal e em Espanha. No fundo, os responsáveis por este fórum querem assinalar esforços na criação de um hub ibérico para a descarbonização.

O encontro, que teve lugar esta quarta-feira em Lisboa, permitiu analisar os elementos essenciais para impulsionar a descarbornização e reforçar a competitividade industrial e empresarial entre Portugal e Espanha.

O evento contou com a participação do ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, do Presidente da Repsol, Antonio Brufau, e do Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro.

"Portugal pretende duplicar a sua capacidade instalada de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis até 2030", começou por referir o ministro do Ambiente, sublinhando que Portugal e Espanha podem "posicionar-se como países que respondem com uma deslocalização de indústria verde para esta parte da Europa".

Já para o presidente da Repsol, Antonio Brufau, a colaboração ibérica e o compromisso de ambos os países com a transição energética e descarbonização da economia "têm sido notáveis".

O responsável da empresa reforçou ainda a necessidade de Portugal e Espanha aproveitarem este impulso e apostarem no investimento em infraestruturas terrestres e no "necessário aprovisionamento e abastecimento energético", quer de combustíveis convencionais, como de renováveis.