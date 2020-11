França poderá manter bares e restaurantes encerrados até meados de janeiro

França

O governo francês determinou o encerramento dos negócios considerados não essenciais no final de outubro, numa tentativa de travar o contágio da pandemia de covid-19. Os bares e restaurantes, que se encontram de portas fechadas desde então, deverão permanecer encerrados até meados de janeiro. A notícia foi avançada nas últimas horas pela rádio France Info, e citada pela Bloomberg.

Quando no final do mês passado Paris determinou o encerramento das superfícies comerciais consideradas como não essenciais tinha estabelecido como objetivo a sua reabertura a 1 de dezembro caso a evolução pandémica assim o permitisse. O porta-voz do governo de Jean Castex indicou esta terça-feira que esta data não se aplicava aos espaços de restauração e bares. E acrescentou, de acordo com a agência de informação, que a situação destes espaços vai ser avaliada no próximo mês. "Eles vão ter uma perspetiva no início de dezembro", indicou. "Neste momento, ainda não há um calendário".

Ainda que não haja uma data para a reabertura destes espaços, ganha cada vez mais força a perspetiva de que tal não vai acontecer nas próximas semanas. O ministro gaulês da saúde, Olivier Veran, em declarações na BFM TV, citado pela agência, indicou que os bares e restaurantes não voltar a abrir portas em dezembro. E o ministro das Finanças, à Bloomberg, indicou apenas que não podia confirmar a data de 15 de janeiro, avançada pela France Info.

Em Portugal, com quase 200 concelhos em que vigora o Estado de Emergência, foi implementado nomeadamente o recolher obrigatório aos dias de semana das 23 horas às 5 horas. E, durante o último fim-de-semana e no próximo, das 13 horas às 23 horas, o que levou a duras críticas de setores como a restauração e hotelaria.

Em França, o confinamento determinado por Paris deixou, por exemplo, os donos de pequenas livrarias indignados. Alegam que os supermercados podem continuar a vender livros e gigantes como a Amazon também não tiveram efeitos sobre as suas operações.

O número de novas infeções do novo coronavírus tem vindo a diminuir nos últimos dias, o que tem elevado a pressão de empresários franceses para que o governo autorize reaberturas no último fim-de-semana de novembro, de forma a permitir vendas na época natalícia. O Executivo gaulês aponta que houve uma deliberação até 1 de dezembro.

Catalunha desconfina restaurantes na próxima segunda-feira

Tal como em França, na Catalunha o comércio de bens considerados não essenciais esteve encerrado nas últimas semanas. Mas os restaurantes e bares devem começar a reabrir a partir da próxima segunda-feira, 23 de novembro, segundo o El País. Ainda assim, não com a totalidade da sua capacidade. As indicações dadas pelas autoridades apontam para uma abertura de apenas 30% da capacidade - tanto no interior como no exterior - e apenas até às 17 horas.

O governo, indica o mesmo jornal, poderá ainda alterar alguma destas indicações nas próximas reuniões, marcadas para esta semana. A responsável pela pasta da saúde na comunidade Catalã, Alba Vergés, indicou que o desconfinamento iria ser progressivo, marcado por várias fases, cada uma das quais com uma duração de 15 dias.

Mas não só os restaurantes e bares, prevê a primeira fase de desconfinamento, iriam abrir a partir da próxima semana. Cinemas, auditórios e salas de espetáculos poderão também retomar a atividade, embora com limitações. E as atividades desportivas ao ar livre podem voltar também.