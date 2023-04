Francesa Alstom promete fábrica de comboios se ganhar concurso da CP

© Rui Oliveira/Global Imagens

A fabricante francesa Alstom promete construir uma fábrica em Matosinhos e uma oficina em Guifões, caso ganhe o concurso para o fabrico de 117 novas automotoras elétricas para a Comboios de Portugal - CP, avança o Eco esta quarta-feira.

Em causa está "uma unidade com mais de 20 mil metros quadrados junto à Linha de Leixões, com capacidade para produzir mais de 100 carruagens por ano", e uma "oficina de manutenção em Guifões, junto à atual unidade da CP, com 10 mil metros quadrados, para atividades de manutenção preventiva e corretiva". A empresa francesa admite ainda contratar 300 trabalhadores - como engenheiros e técnicos, soldadores, eletricistas e mecânicos - e criar um mestrado na Universidade do Porto, para formar mais de 1500 estudantes de formação profissional e mais de 200 mestrandos, é referido.

Adicionalmente, a fabricante prevê que a produção de comboios em Portugal possa criar mais de mil empregos indiretos, entre "o fabrico de componentes metálicos, montagem de interiores dos comboios, ferramentas, transporte, vigilância, limpeza, construção e logística".

A Alstom (em consórcio com a portuguesa DST), a suíça Stadler e a espanhola CAF são as três fabricantes que estão na última fase do concurso, cujo resultado será conhecido até ao final do primeiro semestre. Há cerca de um mês, o Jornal Económico noticiou que a Stadler Rail está também a avaliar a construção de uma fábrica de comboios, carruagens e outros componentes de material circulante ferroviário.