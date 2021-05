Francesa Biscuit conclui compra da Dan Cake

Dan Cake adquirida pela francesa Biscuit

A francesa Biscuit International acaba de concluir a compra da Dan Cake Portugal, negócio anunciado em fevereiro por um valor não divulgado.

A compra integra-se na "estratégia de crescimento da Biscuit International, incluindo a expansão orgânica e externa do seu portfólio e da sua presença geográfica, reforçando a posição da Biscuit International no mercado Europeu de pastelaria industrial", justifica a companhia a operação. Equipa de gestão nacional da Dan Cake, o CEO Mitesh Jamnadas e o CFO Virgílio Alves, mantém-se, de acordo com a informação divulgada em fevereiro.

Com a conclusão da transação, a Biscuit - empresa detida maioritariamente pelo fundo Platinum Equity - produzirá cerca de 200.000 toneladas de biscoitos e waffles em 20 fábricas na Europa. A Biscuit International gerou um volume de venda superior a 530 milhões de euros o ano passado, dos quais cerca dois terços realizados fora da França, com base no seu portfólio de produtos para clientes grossistas e industriais, empregando cerca de 2.500 pessoas.

Junta a companhia portuguesa agora ao seu portefólio. Fundada em 1978 pela família Jamnadas, a Dan Cake Portugal é uma empresa familiar líder no setor da pastelaria industrial. Com um 500 colaboradores e duas fábricas em Coimbra e em Lisboa, cuja produção na sua maioria (80%) segue para o mercado externo. A empresa gera vendas globais superiores a 55 milhões de euros por ano.

A Biscuit International foi assessorada nesta transação pelos consultores Alvarez e Marshal e pela sociedade de advogados CS Associados. Os acionistas da Dan Cake Portugal foram acompanhados pela BDO Portugal e pela sociedade de advogados CCA.