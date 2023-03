Francesa GiFi abre primeira loja em Matosinhos

A nova GiFi de Matosinhos © DR

Está presente em 17 países e na próxima quinta-feira vai abrir a sua primeira loja em Portugal. Matosinhos - no Matosinhos Retail Park - foi a cidade portuguesa escolhida para receber a primeira GiFi, marca especializada em artigos para o lar, decoração, lazer, produtos festivos e sazonais. Tudo a "preços reduzidos, o ano inteiro", afirma a empresa, em comunicado.

A empresa francesa - fundada em 1981 - quer conseguir abrir mil lojas até 2027, apoiadas por uma equipa, que pretende que venha a ser, de 10 mil colaboradores. Presentemente, a GiFi conta com 600 espaços e emprega 6700 pessoas, a nível global.

Para o diretor internacional da GiFi, o objetivo da nova loja de Matosinhos é oferecer aos portugueses "um rol de Ideias Geniais, com preços ultracompetitivos e que, simultaneamente, vão ao encontro das suas necessidades pessoais, familiares e profissionais". Franck Allard diz que a GiFi é uma marca pioneira no segmento de "smart discount", que conta com "um legado de mais de 40 anos de experiência e trabalhamos diariamente, para fidelizar um público multigeracional".

E explica, que o conceito da marca "assenta numa gama de produtos contemporâneos, irreverentes, diferenciadores, que surpreendem o cliente, sempre com a premissa do melhor preço: 65% dos artigos GIFI não são superiores a cinco euros, pois reconhecemos o impacto que a atual conjuntura financeira, produz na vida de cada um. A GIFI mantém também uma relação de proximidade, com a indústria nacional e está já a trabalhar, com fornecedores portugueses, numa estratégia de fortalecimento da sua cadeia de distribuição".

A marca garante a originalidade dos seus artigos, uma vez que cria os seus desenhos, mantendo-se atenta às tendências do mercado e afirma que quer acompanhar os seus clientes nas alturas mais festivas e importantes das suas vidas, como Natal, regresso às aulas, aniversários, casamentos e outro tipo de festas.