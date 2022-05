Francesa Saint-Gobain compra portuguesas Fibroplac e Falper

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Maio, 2022 • 12:18 Partilhar este artigo Facebook

A Saint-Gobain concebe, fabrica e distribui materiais e serviços para a construção e mercados industriais e conta em Portugal com 600 colaboradores, 13 empresas, 10 fábricas e um polo de Investigação e Desenvolvimento localizado em Aveiro.

A Saint-Gobain anunciou, hoje em comunicado, a celebração de um acordo para a aquisição das empresas Fibroplac e Falper para "reforçar e acelerar o forte crescimento" da multinacional em Portugal.

As aquisições da Fibroplac, que tem uma fábrica em Pombal de placas de gesso cartonado, e da Falper, com fábrica em Vila Nova de Gaia e que desenvolveu um processo digital para produzir estruturas em aço leve, visam fornecer a oferta local de placas de gesso cartonado para acelerar o crescimento dos sistemas de placas de gesso e desenvolver soluções sustentáveis integradas, combinando estruturas em aço leve, placas de gesso, isolamento e produtos químicos para construção.

"Estas aquisições estão alinhadas com a estratégia "Grow & Impact" da Saint-Gobain, que está a ser implementada com sucesso em Portugal", destaca no comunicado, ressalvando que a conclusão destas transações, cujo investimento não é revelado, aguarda a luz verde da Autoridade da Concorrência.