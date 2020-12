Franceses da Lydia recebem investimento de 70 milhões de euros

Antoine Porte e Cyril Chiche são os fundadores da fintech Lydia. © DR

A fintech francesa Lydia acaba de acrescentar 86 milhões de euros à conta bancária, qualquer coisa como 70,8 milhões de euros. A plataforma que permite fazer pagamentos sem custos através de uma aplicação móvel estendeu a série B de financiamento semanas depois de anunciar o seu lançamento no mercado português. Esta verba vai servir para a empresa crescer no espaço europeu, segundo o anúncio feito esta quinta-feira.

A operação foi dirigida pela sociedade de capital de risco Accel, investidora de tecnológicas como Facebook, Dropbox, Slack e Spotify. A Lydia é rival de plataformas como Revolut, N26 e Monese.

"As incertezas de 2020 levaram a geração mais jovem a procurar um maior controlo e conhecimento da sua situação financeira em tempo real. Este investimento vai permitir-nos responder mais rápido às necessidades dos nossos clientes e introduzi-los em novos mercados", salienta o líder e co-fundador desta plataforma financeira, Cyril Chiche, citado em comunicado.

Nascida em 2013 em Paris, a Lydia conta com mais de 4 milhões de clientes em França e já arrecadou perto de 160 milhões de dólares de investimento, segundo a base de dados Crunchbase.

A empresa anunciou a sua chegada a Portugal em novembro deste ano; a primeira tentativa de lançamento foi em outubro de 2017, escreveu na altura o jornal digital Observador.

Com a aplicação móvel da Lydia, além de permitir ver extrato, histórico de transações, transferências ou criar uma conta bancária em poucos minutos, a partir do telefone, também é possível ter acesso a um cartão Visa - à semelhança de outras empresas disponíveis no mercado. No caso dos cartões existe a isenção de taxas para pagamentos e levantamentos no estrangeiro.

A fintech instala-se em Portugal com uma equipa portuguesa, liderada por Carlota Meirelles.