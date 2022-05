Francisco Calheiros: "Ajudas chegam a conta-gotas enquanto as empresas continuam descapitalizadas"

© Gustavo Bom / Global Imagens

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal pediu ao governo que desbloqueie as ajudas públicas e apoie as empresas do turismo com a redução dos impostos.

"É necessário que as ajudas públicas há tanto tempo prometidas saiam do papel e cheguem à economia real, nomeadamente às empresas que estão descapitalizadas desde a pandemia. Deve pois o governo desbloquear as ajudas públicas e avançar com reduções da carga fiscal para que as empresas tenham condições para voltar a investir e criar emprego", pediu Francisco Calheiros esta sexta-feira, 26, durante a sua intervenção na Conferência Transição Digital, organizada pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e que decorre em Lisboa.

O presidente da CTP elogiou os apoios do governo às empresas durante a pandemia, destacando o lay-off simplificando. Mas lamentou que, a partir daí, as ajudas prometidas ainda não tenham visto a luz do dia.

"Todos os outros apoios prometidos no no âmbito do PRT [Plano Reativar Turismo], de uma forma geral, continuam na gaveta. Apenas estão a ser acionadas ajudas a conta-gotas quando as empresas continuam descapitalizadas e a sofrer as consequências da atual conjuntura, como as consequências económicas da guerra, o aumento da inflação ou o aumento dos preços da energia e dos combustíveis", enumerou.