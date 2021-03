Francisco Calheiros reeleito presidente da Confederação do Turismo de Portugal

Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), nos estúdios TSF. © Foto: Reinaldo Rodrigues/Global imagens

Há muito que Francisco Calheiros é um dos rostos mais conhecidos do turismo em Portugal. Há vários anos que lidera a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) e, agora, foi reeleito para um novo mandato: 2021-2024.

"A lista encabeçada por Francisco Calheiros para liderar a Confederação do Turismo de Portugal, em representação da APAVT, foi eleita hoje para o próximo mandato de 2021 a 2024. A eleição decorreu em Assembleia Geral Eleitoral e a única lista apresentada recebeu 93% dos votos", informa a CTP em comunicado enviado às redações.

Até ao primeiro trimestre de 2020, a atividade turística em Portugal crescia significativamente. Ano após ano, o País recebia cada vez mais turistas, as receitas oriundas da atividade também cresciam e o contributo do setor do turismo para a economia aumentava. Para se ter uma ideia, em 2019, o turismo representou - direta e indiretamente - cerca de 15% do produto interno bruto (PIB) português. Mas a pandemia atirou-o para as fortes perdas. As receitas turísticas em 2020 ficaram muito aquém do que registavam em outros anos. Só a hotelaria perdeu mais de 3,6 mil milhões de euros em receitas. E o arranque de 2021 está a ser ainda de fortes quebras, devido às restrições existentes tanto em Portugal como nos países europeus, os principais emissores de turistas para Portugal.

"Em pleno contexto pandémico, assumo este compromisso com a convicção e empenho que o setor exige neste momento tão difícil e exigente para o Turismo português. É com profundo agrado que registo uma participação superior a 90% neste ato eleitoral, sobretudo considerando todas as limitações na mobilidade. Quero deixar uma palavra de agradecimento para com aqueles que confiaram em nós para prosseguirmos o trabalho que temos vindo a realizar e que foi muito exigente nos últimos 13 meses", salienta Francisco Calheiros em comunicado.

Apesar de 2020 ter sido um dos piores anos de que há memória, as expetativas do governo é que este ano seja um pouco melhor. Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, indicou há dias que as "melhores estimativas [do Governo] estão em linha com as estimativas das organizações internacionais". "A maioria das organizações internacionais diz que, se a vacinação continuar a desenvolver-se a uma rapidez razoável na Europa, provavelmente acabaremos o ano de 2021 com um crescimento de 20 a 30% quando comparado com 2020", disse citada pela Lusa.

Longe de outro anos, os principais atores do setor esperam que a partir do segundo trimestre a atividade possa começar a retomar.

Os novos órgãos sociais para o próximo mandato na CTP têm como presidente da Mesa da Assembleia Geral, o Grupo Pestana, SGPS, representada por José Theotónio; para o presidente do Conselho Directivo foi eleita a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo representada por Francisco Calheiros; e para presidente do Conselho Fiscal a Vila Galé - Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S. A., representada por Jorge Rebelo de Almeida, segundo o comunicado.