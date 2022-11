Francisco Calheiros: Semana de quatro dias? "Temos de estar todos contra este problema"

Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), nos estúdios TSF. (Reinaldo Rodrigues/Global imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) criticou esta quinta-feira, 17, o projeto-piloto do governo da semana de trabalho de quatro dias. O responsável, que falava na abertura do33º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), disse não fazer sentido aplicar este modelo laboral numa altura de pleno emprego e em que as empresas enfrentam dificuldades na contratação.

"Dizem que é apenas uma experiência, mas já sabemos como estas experiências acabam. Temos de estar todos contra este problema. Numa altura de pleno emprego, e em que acabámos de assinar um acordo para o crescimento dos rendimentos, a primeira coisa que fazemos é passar para menos 20% de trabalho facultativo", criticou.

O presidente da CTP aproveitou a sua intervenção para reiterar o desagrado com a discussão sobre o novo aeroporto de Lisboa. "A resiliência dos empresários em geral fez com que em 2022 ultrapassássemos o melhor ano turístico de sempre. Nós fizemos tudo bem e de repente não há sitio para receber os passageiros, não é aceitável e é uma vergonha nacional", apontou.

Francisco Calheiros lamentou a morosidade do governo em arrancar com as conversações junto dos especialistas. "Nem a primeira reunião ainda está marcada comissão técnica de acompanhamento do aeroporto", revelou.