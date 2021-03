Frasquilho: Acordo para a Groundforce é solução de "muito curto prazo"

Miguel Frasquilho © João Silva / Global Imagens

A TAP e a Pasogal alcançaram um acordo de princípio que prevê a compra dos equipamentos da Groundforce no valor de quase sete milhões de euros. Miguel Frasquilho, chairman da TAP, em audição parlamentar, indicou que se amanhã, sexta-feira, for confirmado o princípio de acordo, e que está a ser ultimado "teremos condições para resolver no muito curto prazo a situação que a Groundforce e os seus trabalhadores vivem".

"Esta não é uma solução estrutural, isto trata-se de uma solução de curto prazo", acrescentou, notando que vai ter de ser encontrada uma solução a longo prazo.

"A Groundforce e a TAP chegaram, há minutos, a um entendimento que desbloqueia provisoriamente o impasse na empresa. O acordo alcançado agrada à Groundforce, até porque é muito semelhante ao que a empresa propôs desde o início. A Groundforce está, naturalmente, satisfeita por ter sido possível encontrar uma solução que permita pagar os salários aos trabalhadores e pôr fim à angústia de 2400 famílias", pode ler-se num comunicado enviado esta quinta-feira às redações pela Pasogal de Alfredo Casimiro.