Fraude. Marca Continente alvo de phishing

Empresa garante que “não houve qualquer acesso indevido a dados pessoais de clientes” e que está “em contato com as autoridades competentes”.

A marca Continente tem sido alvo de um ataque de phishing, direcionado aos seus clientes. Desde terça-feira que números aleatórios têm recebido uma mensagem sms, de um remetente identificado como Continente, com referência a um sorteio através do uso de um código postal.

Ao DV, a Sonae MC esclarece que o “esquema de phishing tem por objetivo a obtenção de dados pessoais. Podemos assegurar, contudo, que não houve qualquer acesso indevido a dados pessoais de clientes Continente, uma vez que este ataque faz envios para contactos aleatórios – clientes e não clientes Continente. Conseguimos aferir ainda que, em muitos casos, o nome do destinatário utilizado não consta da nossa base de dados, pelo que estará a ser utilizada informação alheia ao Continente.”

A empresa acrescenta que “nunca solicita dados pessoais/confidenciais por email ou sms. Aconselhamos os clientes, sempre que lhes sejam solicitados dados em nosso nome, a que não respondam ou cliquem em qualquer link, apagando de imediato estas mensagens, e nos informem da ocorrência através dos nossos serviços de apoio ao cliente. Estamos em contato com as autoridades competentes no sentido de resolver esta situação. Esta ação pode revelar-se particularmente morosa, uma vez que os responsáveis pelo ataque utilizam websites e servidores alojados no estrangeiro.”