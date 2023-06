Frederico Lupi é o novo presidente da Inapa

A mudança tem efeitos a partir já de amanhã e passa por uma reestruturação da administração da papeleira. Até agora COO da empresa, Frederico Lupi assume as funções de presidente do Conselho de Administração (chairman) e presidente da Comissão Executiva (CEO) do Grupo Inapa, substituindo Diogo Rezende, "que apresentou hoje a renúncia das suas funções ao Conselho de Administração, por motivos pessoais", comunica a companhia.

Frederico Lupi, CEO da Inapa © DR

O até hoje CEO da Inapa France Afonso Chaby passa agora para o lugar deixado vago por Lupi, regressando a Portugal para assumir então as funções de COO.

"Estas nomeações foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração realizada hoje, de acordo com as disposições relevantes do Código das Sociedades Comerciais e dos estatutos da nossa sociedade", comunica a empresa, ressalvando que "a nomeação de Afonso Chaby como administrador e a designação de Frederico Lupi como presidente do Conselho de Administração estão sujeitas a ratificação na próxima Assembleia Geral, nos termos da regulamentação aplicável."

Com as mudanças anunciadas, a partir de amanhã, a administração do Grupo Inapa passa então a ter Frederico Lupi como CEO e chairman, Inês Louro como CFO, Afonso Chaby como COO, ficando João Sales Luís e Fernando Sanz Pinto como vogais, além de Victor Barros (presidente), Emília Frazão e Patrícia Caldinha, os três na Comissão de Auditoria.

Recorde-se que há uma semana a Nova Expressão, acionista da companhia que reforçou para mais de 10%, conseguiu luz verde para a entrada de um representante na administração (Sanz Pinto) em assembleia geral de acionistas.

Os lucros líquidos da companhia ascenderam, em 2022, a 17,8 milhões de euros.