Frederico Pinheiro diz ter sido "ameaçado pelo SIS" e "injuriado" por Costa e Galamba

O ex-adjunto de João Galamba diz ter sido "ameaçado" pelo Serviço de Informações e Segurança (SIS) e alvo de uma "campanha montada pela máquina do governo. "Fui alvo de um tratamento público deplorável, fui ameaçado pelo SIS, injuriado pelo primeiro-ministro e pelo ministro das Infraestruturas e alvo de uma campanha montada pela da máquina do governo", acusou esta quarta-feira, 17.

Frederico Pinheiro, que está esta tarde a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da gestão da TAP (CPI), reiterou as acusações de omissão de informação a João Galamba, no âmbito das duas reuniões realizadas com a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, a 16 e 17 de janeiro, acusando-o de "desresponsabilização" política.

Na sua intervenção inicial, garantiu aos deputados que é sua prática tirar notas no seu computador em todas as reuniões do ministério com entidades externas e que João Galamba estava ciente disso. "Tiro sempre notas, tenho o registo de centenas de reuniões com entidades externas. Só este ano estive em 17 reuniões com o ministro e tirei notas na presença dele. É inverosímil achar que eu não tinha notas de uma reunião tão importante como estava em causa"adiantou.

Durante o seu discurso, acusou ainda a chefe de gabinete de Galamba, Eugénia Correia, de querer omitir as notas tiradas durante os encontros entre o governo, o grupo Parlamentar do PS e a ex-CEO da TAP. "A drª Eugénia Correia, que pareceu desconhecer a reunião do dia seguinte [entre o ministério das Infraestruturas, o PS e Christine], disse que não seria revelada a reunião e, em caso de requerimento pela CPI, as notas não seriam entregues por serem um documento informal".

Frederico Pinheiro garante que não pretende "um ajuste de contas" mas sim "lutar pela honra e dignidade", salientando que não permitirá "que destruam" o seu nome e atesta que as informações que vieram a público sobre si "são falsas e injuriosas". "Não roubei, nem furtei, computador algum", disse, adiantando também que não "agrediu ninguém". "Não agredi ninguém, apenas me libertei, em legítima defesa, de quatro pessoas que me empurraram para tentar tirar-me o computador", apontou, referindo-se ao episódio em que foi ao ministério buscar o computador, após a chamada de Galamba a exonerá-lo.

Sobre esta ligação telefónica, Pinheiro diz que Galamba se dirigiu a si "em termos impróprios numa relação laboral" e que em "momento algum foi utilizada a palavra exoneração" ou referido "algum despacho", salientando que não foi dada nenhuma indicação que proibisse a sua presença no ministério das Infraestruturas, motivo pelo qual se dirigiu ao local, para recolher os seus pertences e o computador.

Frederico Pinheiro é o primeiro a ser ouvido da tríade que entre hoje e amanhã vai explicar os acontecimentos relativos à polémica sobre a reunião preparatória entre o PS e a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, que aconteceu a 17 de janeiro, um dia antes de a gestora francesa ir ao Parlamento prestar declarações na Comissão de Economia.

Ainda esta tarde a CPI recebe a chefe de gabinete de Galamba, Eugénia Correia, e amanhã será a vez do ministro das Infraestruturas responder às perguntas dos deputados. Frederico Pinheiro foi exonerado a 26 de abril, por Galamba. A 10 de maio o ministro assinou o despacho com a oficialização da exoneração, justificando que esta aconteceu devido a "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades inerentes às suas funções".

O ex-adjunto de Galamba acusou o ministério das Infraestruturas de ocultação de informação sobre a reunião preparatória com a gestora francesa.

