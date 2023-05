Frederico Pinheiro entrega telemóvel à CPI

O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro, durante a sua audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de maio de 2023. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

A audição de Frederico Pinheiro na Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da gestão da TAP (CPI) culminou, ao fim de cinco horas e meia, com a entrega do telemóvel de serviço à CPI. O ex-adjunto de João Galamba usou de um dos direitos do regulamento, que prevê aos depoentes "apresentar documentos ou objetos que possam servir de prova".

O presidente da CPI, António Lacerda Sales, leu o auto da "entrega voluntária" e Pinheiro deixou o aparelho à guarda da CPI que o encaminhará agora para a Polícia Judiciária. O objetivo é tentar recuperar as informações que foram alegadamente apagadas por um técnico do ministério das Infraestruturas, no seguimento de uma intervenção solicitada pela chefe de gabinete, Eugénia Correia.

O episódio aconteceu, segundo Pinheiro, depois de a responsável ter solicitado a troca de mensagens Whatsapp entre o ex-adjunto e a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener. Frederico Pinheiro esclareceu que não detinha registos, uma vez que estava ativada a opção de apagar as mensagens automaticamente ao fim de uma semana.

Eugénia Correia terá então pedido ao técnico do ministério, Filipe Alves, que tentasse recuperar as comunicações mas a operação acabou por eliminar todo o conteúdo do telemóvel.

Frederico Pinheiro considerou que a entrega do telemóvel e a recuperação do seu conteúdo "é um elemento decisivo para o apuramento da verdade".

O ex-adjunto foi o primeiro a ser ouvido da tríade que entre hoje e amanhã vai explicar os acontecimentos relativos à polémica sobre a reunião preparatória entre o PS e a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, que aconteceu a 17 de janeiro, um dia antes de a gestora francesa ir ao Parlamento prestar declarações na Comissão de Economia.

Segue-se agora a chefe de gabinete de Galamba, Eugénia Correia, e amanhã será a vez do ministro das Infraestruturas responder às perguntas dos deputados. Frederico Pinheiro foi exonerado a 26 de abril, por Galamba. A 10 de maio o ministro assinou o despacho com a oficialização da exoneração, justificando que esta aconteceu devido a "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades inerentes às suas funções".