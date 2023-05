Frederico Pinheiro: "Houve uma preparação da audição" entre governo, PS e ex-CEO

O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro, durante a sua audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de maio de 2023. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

Frederico Pinheiro garante que as notas que estavam no seu computador, apreendido pelo Serviço de Informações e Segurança (SIS), "demonstram que houve uma preparação da audição" da Comissão de Economia, da ex-CEO da TAP, que se realizou a 18 de janeiro. As informações detalham que "na reunião de 17 de janeiro o deputado Carlos Pereira indicou as perguntas e a CEO indicou as respostas que daria às perguntas", disse o ex-adjunto do ministro das Infraestruturas que está esta tarde a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da gestão da TAP (CPI).

"O dr. Carlos Pereira [deputado do PS] iniciou dizendo que perguntas iria efetuar e a srª engenheira mostrou as respostas que daria àquelas perguntas e falou da sua estratégia de comunicação", referiu.

Frederico Pinheiro relatou aos deputados os dois encontros que antecederam a audição de Christine Ourmières-Widener, com base nas notas que retirou, nos dias 16 e 17 de janeiro.

O ex-adjunto da Galamba adiantou que o ministro das Infraestruturas deu instruções à ex-CEO da TAP, a 16 de janeiro, para que esta focasse a sua intervenção nos resultados da TAP "em detrimento de assuntos mais polémicos". Nesse primeiro encontro, a gestora francesa referiu ainda ao ministro "o nervosismo do dr. Manuel Beja sobre todo o processo" e deu nota de que informara a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre as "divergências profissionais" com Alexandra Reis.

Já no segundo encontro, que aconteceu a 17 de janeiro, entre o ministério das Infraestruturas, o grupo parlamentar do PS e a gestora francesa, Frederico Pinheiro refere ter reiterado as indicações de Galamba. "Eu próprio recordei à engenheira o que tinha sido solicitado pelo sr. ministro, no dia anterior, que passava por focar a apresentação nos resultados em detrimento de alguns assuntos mais polémicos", disse.

Em resposta ao deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, Frederico Pinheiro disse não se recordar que outros membros do PS estiveram presentes na reunião de 17 de janeiro. "Não me recordo de outros membros, foi uma reunião por Zoom, só anotei a presença de pessoas mais relevantes.

Frederico Pinheiro é o primeiro a ser ouvido da tríade que entre hoje e amanhã vai explicar os acontecimentos relativos à polémica sobre a reunião preparatória entre o PS e a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, que aconteceu a 17 de janeiro, um dia antes de a gestora francesa ir ao Parlamento prestar declarações na Comissão de Economia.

Ainda esta tarde a CPI recebe a chefe de gabinete de Galamba, Eugénia Correia, e amanhã será a vez do ministro das Infraestruturas responder às perguntas dos deputados. Frederico Pinheiro foi exonerado a 26 de abril, por Galamba. A 10 de maio o ministro assinou o despacho com a oficialização da exoneração, justificando que esta aconteceu devido a "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades inerentes às suas funções".

O ex-adjunto de Galamba acusou o ministério das Infraestruturas de ocultação de informação sobre a reunião preparatória com a gestora francesa.