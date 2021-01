Free Now tem descontos para quem votar no domingo

Sérgio Pereira, diretor-geral da Free Now em Portugal. © Fotografia cedida pela Free Now Portugal

A Free Now é mais uma das plataformas de transportes com ofertas para o dia das eleições presidenciais. No domingo, esta empresa vai oferecer um voucher de seis euros para todos os clientes que provarem a deslocação à mesa de voto, segundo comunicado enviado esta quinta-feira.

Esse registo tem de ser feito através de uma página própria: o cliente tem de tirar uma fotografia ao ecrã, indicar a morada do local de voto e os contactos. Só depois dessa verificação é que a empresa vai atribuir o desconto de seis euros para utilizar numa outra viagem.

"Não queremos de modo algum que a deslocação para as mesas de voto constitua um impedimento para os cidadãos que querem participar nestas Eleições Presidenciais. Desta forma, além de garantirmos que as viagens são feitas em segurança, ainda damos um incentivo que é superior ao valor da viagem média", refere Sérgio Pereira, diretor-geral da Free Now em Portugal, citado em comunicado de imprensa.

As plataformas de transportes estão a fazer várias campanhas para promover a deslocação para as mesas de voto, nas trotinetas partilhadas (Bird) ou mesmo nas deslocações por automóvel, como na Bolt.