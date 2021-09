Freeport abre primeira loja de moda dedicada à sustentabilidade

O grupo que detém o Freeport apostou em Portugal para abrir a sua primeira loja pop-up sob o conceito da sustentabilidade. © D.R.

O Freeport acaba de inaugurar um novo espaço comercial totalmente dedicado ao tema da sustentabilidade. Chama-se Re.Love e é uma loja multimarca pop-up, que reúne marcas novas e já existentes, com coleções e iniciativas sustentáveis.

O lançamento da Re.Love faz parte da estratégia da VIA Outlets, grupo que detém o Freeport Lisboa Fashion Outlet, na redefinição do conceito outlet shopping. O objetivo é proporcionar aos seus clientes uma experiência de compra premium e mais sustentável.

A nova loja "é um passo ambicioso para promover marcas já parceiras dos centros VIA Outlets, mas também novas marcas, com foco específico nas suas políticas de sustentabilidade, tornando-as mais visíveis ao público, ao mesmo tempo que o sensibiliza e informa sobre outras iniciativas mais alargadas, e sobre a forma como podem contribuir para um futuro da moda mais sustentável", sublinha o grupo em comunicado enviado às redações.

Na Re.Love, encontram-se coleções sustentáveis de marcas como Karl Lagerfeld, Desigual, United Colors of Benetton, Hugo Boss, Bottletop, LoveBrand, Osklen, Pepe Jeans, Not-Yet-Famous, A-line, WeTheKnot, Foursoul, entre outras.

Presente está também a Trend Circle com o conceito de aluguer/compra de produtos de luxo em segunda-mão, com marcas como Prada, Chanel, Balenciaga, Gucci e Dolce & Gabbana.

"A VIA OUTLETS é parceira de mais de 850 marcas internacionais, e pelo nosso posicionamento responsável, sentimos a urgência de contribuir para a revolução na indústria da moda, que está atualmente a acontecer por todo o mundo. São novos tempos de mudança, onde a responsabilidade no consumo é vista como uma nova prioridade", diz no comunicado Natacha Villas Boas, Group Retail Director na VIA OUTLETS

A iniciativa pretende dar voz às marcas presentes na loja, dando a conhecer as ações e os esforços que fazem para a redução da pegada de carbono, assim como informar, de forma educativa, os visitantes, para que possam comprar melhor e com qualidade.

Segundo a responsável, o grupo sente "um grande orgulho em poder fazer parte desta alteração social, alinhando a nossa missão de sustentabilidade com as das marcas parceiras".

Em simultâneo, e com a colaboração da Zero Desperdício, serão recolhidos donativos de roupa e medida a redução do impacto no planeta, através de uma plataforma informática criada pela associação.