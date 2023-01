Freeport Lisboa e Vila do Conde Porto Fashion com recorde de vendas das marcas em 2022

Freeport_cam22_0000

O Freeport Lisboa e o Vila do Conde Porto Fashion registaram um recorde de vendas das marcas em 2022. O aumento de 47% relativamente a 2021, resultou no total de 7,4 milhões de visitantes no ano passado, anunciou a Via Outlets esta terça-feira.

A empresa revela que 2022 foi o melhor ano de sempre no país em termos de vendas das marcas presentes nos centros, que cresceram 49% no Outlet de Lisboa e 45% no de Vila do Conde face a 2021 e mais de 11% e 9% respetivamente face a 2019. Recorde-se que aquele foi o ano recorde de vendas em cada espaço.

A Via Outlets diz também que "o gasto médio por visitante cresceu acima dos 20% em ambos os centros (25% em Freeport e 21% no centro de Vila do Conde comparativamente a 2019)".

O crescimento da empresa não se limita a este dois centros, uma vez que "cresceu 3% em comparação com os níveis pré-pandémicos de 2019, superando 1,2 mil milhões de euros em vendas totais das mais de 1100 lojas em 11 destinos e em nove países europeu", diz em comunicado, adiantando que os espaços portugueses se encontram no top 5 dos seus centros comerciais.

Turismo regressa

Como explica a Via Outlets, no Freeport Lisboa os turistas que ali se deslocaram foram responsáveis por 17,4% das vendas das marcas, sendo que e os números crescem para 18,5% no Vila do Conde Porto Fashion Outlet.

Para Jorge Pinto Fernando, o Portugal Business Director da VIA Outlets Portugal, "o turismo tem sempre um papel importante para o país, e nos nossos em Portugal em particular, com os visitantes internacionais a colocarem-nos como um ponto de passagem obrigatório pela oferta exclusiva de grandes marcas que temos para oferecer".

E louva os resultados dos dois outlets portugueses, garantindo que nunca houve desinvestimento nos espaços e sim uma aposta "na (sua) renovação, na vasta oferta de marcas que trabalham connosco e na criação de um ambiente premium."