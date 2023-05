Freeport Lisboa e Vila do Conde Porto Fashion Outlet levam clientes à Toscana

Passatempo decorre até dia 31 de maio

O Freeport Lisboa e Vila do Conde Porto Fashion Outlet querem dar férias aos seus clientes. E, para tal, lançaram um passatempo - que decorre até ao final deste mês - que permite aos seus clientes ganhar uma viagem de quatro dias à região Toscana, em Itália.

Como explica, em comunicado a VIA Outlets, proprietária daqueles espaços comerciais, cada um dos centros vai oferecer uma viagem com tudo incluído. Para que os clientes se qualifiquem para o sorteio, terão de ser membros Fashion Club e fazer uma compra de qualquer valor no Freeport Lisboa ou no Vila do Conde Porto Fashion Outlets, até dia 31 de maio. "Uma vez que a compra é feita, é automaticamente selecionado para participar e irá receber um mail com um link de inscrição, no qual terá de responder a uma rápida pergunta", especifica a empresa. Ganha quem responder de forma correta.

Cada um dos centros comerciais tem uma viagem para oferecer. Os vencedores terão direito a voos, estadia de três noites em hotel exclusivo, uma experiência de degustação de vinhos e aluguer de carro durante a viagem. Já o segundo prémio receberá um cartão presente no respetivo centro no valor de 250 euros, e um terceiro prémio que é igualmente um cartão presente no valor de 100 euros.

Como explica a VIA Outlets o primeiro prémio desta iniciativa surge "aliado à nova campanha de primavera filmada naquela região pitoresca".

"Esta viagem de sonho ao destino da nossa campanha de Primavera é uma forma de agradecermos a confiança", afirma Catarina Tomaz, diretora de Marketing da VIA Outlets em Portugal.

Mais detalhes sobre o passatempo disponível nas páginas do Freeport Lisboa Fashion Outlet e do Vila do Conde Porto Fashion Outlet.